Реал нацелился на воспитанника Барселоны

«Реал» летом может потерять в качестве свободного агента вингера Марко Асенсио. В Мадриде уже ищут ему замену.

Руководство «Реала» обратило внимание на вингера «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Контракт 25-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Ольмо 5 голов и 9 ассистов в 28 матчах за «РБ Лейпицг» во всех турнирах. Отметим, что с 2007 по 2014 годы Ольмо занимался в академии «Барселоны».