Испания11 мая 2023, 21:32 |
811
0
Реал нацелился на воспитанника Барселоны
Дани Ольмо может покинуть «РБ Лейпциг»
11 мая 2023, 21:32 |
811
0
«Реал» летом может потерять в качестве свободного агента вингера Марко Асенсио. В Мадриде уже ищут ему замену.
Руководство «Реала» обратило внимание на вингера «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Контракт 25-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Ольмо 5 голов и 9 ассистов в 28 матчах за «РБ Лейпицг» во всех турнирах. Отметим, что с 2007 по 2014 годы Ольмо занимался в академии «Барселоны».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 11 мая 2023, 07:00 5
19-летний волейболист в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своем отношении к россии
Футбол | 11 мая 2023, 15:26 28
Хавбек оценил спорный момент
Война | 11.05.2023, 02:23
Футбол | 10.05.2023, 21:00
Футбол | 11.05.2023, 19:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 12:12 2
09.05.2023, 20:50 24
10.05.2023, 12:07 4
10.05.2023, 12:09 3
09.05.2023, 21:29 8
10.05.2023, 06:03
10.05.2023, 18:10 7
11.05.2023, 13:23 20