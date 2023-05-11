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  4. Реал нацелился на воспитанника Барселоны
Испания
11 мая 2023, 21:32 |
811
0

Реал нацелился на воспитанника Барселоны

Дани Ольмо может покинуть «РБ Лейпциг»

11 мая 2023, 21:32 |
811
0
Реал нацелился на воспитанника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Реал» летом может потерять в качестве свободного агента вингера Марко Асенсио. В Мадриде уже ищут ему замену.

Руководство «Реала» обратило внимание на вингера «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Контракт 25-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Ольмо 5 голов и 9 ассистов в 28 матчах за «РБ Лейпицг» во всех турнирах. Отметим, что с 2007 по 2014 годы Ольмо занимался в академии «Барселоны».

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Реал Мадрид Дани Ольмо РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник AS
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