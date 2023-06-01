Реал хочет вернуть Браима Диаса

«Реал» намерен в конце сезона вернуть Браима Диаса, который сейчас выступает на правах аренды за «Милан». В Мадриде видят в нем замену Марко Асенсио, который перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.

У «Милана» есть право выкупа Диаса за 30 миллионов евро, но для «россонери» эта сумма слишком высокая. В последнее время «Милан» пытался договориться с «Реалом» о скидке, но в связи с желанием вернуть Диаса в Мадриде, скорее всего, не будут готовы идти на компромисс.

Решающим будет желание самого игрока. Ожидается, что Диас выберет возвращение в «Реал» и продлит контракт с клубом.