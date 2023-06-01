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Испания
01 июня 2023, 20:05 | Обновлено 01 июня 2023, 20:10
386
0

Реал хочет вернуть Браима Диаса

Хавбек, скорее всего, покинет «Милан»

01 июня 2023, 20:05 | Обновлено 01 июня 2023, 20:10
386
0
Реал хочет вернуть Браима Диаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

«Реал» намерен в конце сезона вернуть Браима Диаса, который сейчас выступает на правах аренды за «Милан». В Мадриде видят в нем замену Марко Асенсио, который перейдет в «ПСЖ» на правах свободного агента.

У «Милана» есть право выкупа Диаса за 30 миллионов евро, но для «россонери» эта сумма слишком высокая. В последнее время «Милан» пытался договориться с «Реалом» о скидке, но в связи с желанием вернуть Диаса в Мадриде, скорее всего, не будут готовы идти на компромисс.

Решающим будет желание самого игрока. Ожидается, что Диас выберет возвращение в «Реал» и продлит контракт с клубом.

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Реал Мадрид Милан Браим Диас аренда игрока
Источник Twitter
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