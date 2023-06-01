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Франция
01 июня 2023, 17:41 | Обновлено 01 июня 2023, 17:48
207
0

ПСЖ подпишет полузащитника мадридского Реала

Из столицы Испании в столицу Франции переберется Асенсио

01 июня 2023, 17:41 | Обновлено 01 июня 2023, 17:48
207
0
ПСЖ подпишет полузащитника мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио станет игроком парижского «ПСЖ» на правах свободного агента.

Сообщается, что переговоры между игроком и клубом сейчас находятся на активной стадии. Контракт с Асенсио будет подписан сроком до 2027 года.

Как известно, ранее Асенсио отклонил предложение «Реала» о новом соглашении.

Позднее сообщалось, что к Марко Асенсио есть интерес в Английской Премьер-лиге.

Цвета мадридского «Реала» Асенсио защищает с 2015 года.

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Марко Асенсио ПСЖ трансферы Лига 1 чемпионат Франции по футболу Реал Мадрид
Источник Twitter
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