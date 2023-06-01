ПСЖ подпишет полузащитника мадридского Реала
Из столицы Испании в столицу Франции переберется Асенсио
Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио станет игроком парижского «ПСЖ» на правах свободного агента.
Сообщается, что переговоры между игроком и клубом сейчас находятся на активной стадии. Контракт с Асенсио будет подписан сроком до 2027 года.
Как известно, ранее Асенсио отклонил предложение «Реала» о новом соглашении.
Позднее сообщалось, что к Марко Асенсио есть интерес в Английской Премьер-лиге.
Цвета мадридского «Реала» Асенсио защищает с 2015 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Латвийская теннисистка не сдержала эмоции во время матча с Пейтон Стирнс
Абсолютно ненужная потасовка в конце поединка, которая стоила жизни юного футболиста