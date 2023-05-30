Асенсио в шаге от перехода в клуб АПЛ

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио находится в шаге от перехода в «Астон Виллу». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Асенсио с «Реалом истекает в конце сезона, хавбек решил не продлевать соглашение. «Астон Вилла» предложила 27-летнему испанцу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 12 голов и 8 ассистов в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах.