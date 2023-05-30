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Испания
30 мая 2023, 16:20 |
564
0

Асенсио в шаге от перехода в клуб АПЛ

«Астон Вилла» подпишет хавбека «Реала»

30 мая 2023, 16:20 |
564
0
Асенсио в шаге от перехода в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио находится в шаге от перехода в «Астон Виллу». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Асенсио с «Реалом истекает в конце сезона, хавбек решил не продлевать соглашение. «Астон Вилла» предложила 27-летнему испанцу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 12 голов и 8 ассистов в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Марко Асенсио Астон Вилла Реал Мадрид Николо Скира свободный агент
Источник Николо Скира
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