Испания30 мая 2023, 16:20 |
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Асенсио в шаге от перехода в клуб АПЛ
«Астон Вилла» подпишет хавбека «Реала»
30 мая 2023, 16:20 |
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио находится в шаге от перехода в «Астон Виллу». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт Асенсио с «Реалом истекает в конце сезона, хавбек решил не продлевать соглашение. «Астон Вилла» предложила 27-летнему испанцу 4-летний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Асенсио 12 голов и 8 ассистов в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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