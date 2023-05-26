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Испания
26 мая 2023, 23:09 | Обновлено 26 мая 2023, 23:19
396
3

Источник: Марко Асенсио летом покинет мадридский Реал

Испанец принял решение отклонить предложение о продлении контрака

26 мая 2023, 23:09 | Обновлено 26 мая 2023, 23:19
396
3
Источник: Марко Асенсио летом покинет мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

27-летний хавбек Марко Асенсио покинет «Реал» Мадрид после окончания текущего сезона, информирует Relevo.

Испанец принял решение отклонить предложение о продлении контракта с мадридским клубом.

Хорхе Мендеш, агент игрока, и Хосе Анхель Санчес, генеральный менеджер клуба, с декабря вели переговоры о пролонгации соглашения, но в конце концов футболист решил искать новый клуб.

У Марко есть несколько предложений, но он до сих пор не решил свою судьбу. Несколько крупных клубов Италии и Англии высказали свою заинтересованность в услугах игрока в последние месяцы. Также французский «ПСЖ», который хотел подписать Марко в январе, все еще рассчитывает совершить трансфер.

В текущем сезоне Асенсио провел 30 матчей и забил 9 голов в Ла Лиге, а также отыграл 7 поединков в кубках и 12 встреч (3 гола) в Лиге чемпионов.

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Марко Асенсио Реал Мадрид расторжение контракта трансферы трансферы Ла Лиги Хорхе Мендеш
Источник Relevo
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avk2307
Арсенал його хоче , але чи по карману
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0
Віталій Ткачук
Куди? Реал Мадрид найкращий сучасності, люди мріють там грати. 
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-1
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