Источник: Марко Асенсио летом покинет мадридский Реал
Испанец принял решение отклонить предложение о продлении контрака
27-летний хавбек Марко Асенсио покинет «Реал» Мадрид после окончания текущего сезона, информирует Relevo.
Испанец принял решение отклонить предложение о продлении контракта с мадридским клубом.
Хорхе Мендеш, агент игрока, и Хосе Анхель Санчес, генеральный менеджер клуба, с декабря вели переговоры о пролонгации соглашения, но в конце концов футболист решил искать новый клуб.
У Марко есть несколько предложений, но он до сих пор не решил свою судьбу. Несколько крупных клубов Италии и Англии высказали свою заинтересованность в услугах игрока в последние месяцы. Также французский «ПСЖ», который хотел подписать Марко в январе, все еще рассчитывает совершить трансфер.
В текущем сезоне Асенсио провел 30 матчей и забил 9 голов в Ла Лиге, а также отыграл 7 поединков в кубках и 12 встреч (3 гола) в Лиге чемпионов.
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