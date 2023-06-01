Крутых сыграет в четвертьфинала челленджера в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) во втором круге челленджера в немецком городе Тросдорф выяснил отношения с лаки-лузером Карлом Фрибергом (№368 АТР) из Швеции.

Соперники провели на корте три сета. В двух первых партиях они порадовали друг друга провалами, а в решающем, третьем, сете Крутых смог добиться решающего перелома над соперником и завоевал путевку в 1/4 финала.

Челленджер АТР Тросдорф. Второй круг

Карл Фриберг (Швеция) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 1:6, 4:6

Путевку в полуфинал Крутых разыграет в соперничестве с Сумитом Нагалом (№254 АТР) из Индии.

Напомним, в первом круге Алексей Крутых перевел в разряд зрителей турка Алтуга Челикбилека.