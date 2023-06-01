Крутых сыграет в четвертьфинала челленджера в Германии
Украинец успешно выступает в Тросдорфе
Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) во втором круге челленджера в немецком городе Тросдорф выяснил отношения с лаки-лузером Карлом Фрибергом (№368 АТР) из Швеции.
Соперники провели на корте три сета. В двух первых партиях они порадовали друг друга провалами, а в решающем, третьем, сете Крутых смог добиться решающего перелома над соперником и завоевал путевку в 1/4 финала.
Челленджер АТР Тросдорф. Второй круг
Карл Фриберг (Швеция) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 1:6, 4:6
Путевку в полуфинал Крутых разыграет в соперничестве с Сумитом Нагалом (№254 АТР) из Индии.
Напомним, в первом круге Алексей Крутых перевел в разряд зрителей турка Алтуга Челикбилека.
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