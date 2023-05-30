Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
ATP
30 мая 2023, 19:18 | Обновлено 30 мая 2023, 19:34
58
0

Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии

Украинцев победил на старте турнира в Тросдорфе

30 мая 2023, 19:18 | Обновлено 30 мая 2023, 19:34
58
0
Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) во встрече первого круга челленджера в немецком Тросдорфе выяснил отношения с Алтугом Джеликбилеком (№212 АТР) из Турции.

Соперники провели на корте два сета, борьба в которых наблюдалась лишь во втором. И оба раза успех сопутствовал украинцу.

Челленджер АТР Тросдорф. Первый круг

Алтуг Джеликбилек (Турция) – Алексей Крутых (Украина) – 0:6, 4:6

Во втором круге челленджера Крутых выяснит отношения с победителем встречи между австрийцем Филипом Мисоличем (№142 АТР) и лаки-лузером Карлом Фрибергом (№368 АТР) из Швеции.

По теме:
Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса
Крутых завершил борьбу в квалификации Ролан Гаррос
Алексей Крутых – Факундо Диас Акоста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алексей Крутых Алтуг Джеликбилек АТР Тросдорф
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 30 мая 2023, 13:30 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Футбол | 29 мая 2023, 18:59 31
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций

«Шахтер» – чемпион, «Днепр-1» и «Заря» борются за ЛЧ, «Динамо» – в ЛК, а что ниже?

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ожидал, что назовут мое имя и скажут «новый чемпион»
Бокс | 30.05.2023, 12:27
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ожидал, что назовут мое имя и скажут «новый чемпион»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ожидал, что назовут мое имя и скажут «новый чемпион»
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Теннис | 30.05.2023, 07:20
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Футбол | 30.05.2023, 09:37
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
28.05.2023, 22:35 4
Хоккей
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 31
Теннис
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
29.05.2023, 10:04 3
Футбол
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
29.05.2023, 07:53 6
Футбол
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
28.05.2023, 19:32
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности