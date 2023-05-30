Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 АТР) во встрече первого круга челленджера в немецком Тросдорфе выяснил отношения с Алтугом Джеликбилеком (№212 АТР) из Турции.

Соперники провели на корте два сета, борьба в которых наблюдалась лишь во втором. И оба раза успех сопутствовал украинцу.

Челленджер АТР Тросдорф. Первый круг

Алтуг Джеликбилек (Турция) – Алексей Крутых (Украина) – 0:6, 4:6

Во втором круге челленджера Крутых выяснит отношения с победителем встречи между австрийцем Филипом Мисоличем (№142 АТР) и лаки-лузером Карлом Фрибергом (№368 АТР) из Швеции.