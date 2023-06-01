Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда Ролан Гаррос
2 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В третьем раунде украинка сразится против Анны Блинковой (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Симон Матье после поединка Хачанов – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Пейтон Стернс (№69 WTA) или Дарьи Касаткиной (№9 WTA).
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