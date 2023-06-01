Лига Европы01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:24
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Легендарный Линекер предложил переименование Лиги Европы
Бывший нападающий – об очередном триумфе в турнире «Севильи»
01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:24
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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил с инициативой относительно переименования Лиги Европы в Кубок Севильи.
«Возможно, пора уже переименовать этот турнир в Кубок Севильи. Выдающиеся результаты», – написал 62-летний Линекер в Твиттере.
Напомним, 31 мая в финале Лиги Европы «Севилья» переиграла «Рому» в серии пенальти и стала обладателем трофея в седьмой раз в истории. Испанский клуб не имеет неудач в финалах Лиги Европы: 7 участий – 7 триумфов.
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