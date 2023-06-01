Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Линекер предложил переименование Лиги Европы
Лига Европы
01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:24
551
0

Легендарный Линекер предложил переименование Лиги Европы

Бывший нападающий – об очередном триумфе в турнире «Севильи»

01 июня 2023, 17:20 | Обновлено 01 июня 2023, 17:24
551
0
Легендарный Линекер предложил переименование Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил с инициативой относительно переименования Лиги Европы в Кубок Севильи.

«Возможно, пора уже переименовать этот турнир в Кубок Севильи. Выдающиеся результаты», – написал 62-летний Линекер в Твиттере.

Напомним, 31 мая в финале Лиги Европы «Севилья» переиграла «Рому» в серии пенальти и стала обладателем трофея в седьмой раз в истории. Испанский клуб не имеет неудач в финалах Лиги Европы: 7 участий – 7 триумфов.

По теме:
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
ФОТО. Как это было. Нервы Моуриньо. Севилья завоевала трофей Лиги Европы
Лига Европы Гари Линекер Севилья Рома Рим Севилья - Рома
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
Теннис | 01 июня 2023, 13:42 14
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос

Латвийская теннисистка не сдержала эмоции во время матча с Пейтон Стирнс

Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Футбол | 01 июня 2023, 16:29 1
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду

Что будет дальше - информации нет

Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Футбол | 01.06.2023, 10:50
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Он принес трофей. Назван лучший игрок финального матча Лиги Европы
Футбол | 01.06.2023, 06:30
Он принес трофей. Назван лучший игрок финального матча Лиги Европы
Он принес трофей. Назван лучший игрок финального матча Лиги Европы
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Футбол | 31.05.2023, 22:23
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
31.05.2023, 09:28 21
Футбол
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
31.05.2023, 14:50
Теннис
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 3
Хоккей
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 3
Футбол
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
01.06.2023, 01:15
Футбол
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности