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ATP
01 июня 2023, 17:00 | Обновлено 01 июня 2023, 17:04
448
0

Монфис рассказал о серьезности своего повреждения

Француз пояснил снятие с Открытого чемпионата Франции

01 июня 2023, 17:00 | Обновлено 01 июня 2023, 17:04
448
0
Монфис рассказал о серьезности своего повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№394 ATP), который, как известно, является мужем украинки Элины Свитолиной, рассказал о степени имеющегося у него повреждения запястья, из-за чего ему пришлось отказаться от дальнейших выступления на Ролан Гаррос.

«У меня частичный разрыв одной из связок левого запястья. На адреналине мне удалось доиграть матч с Баэсом, но за ночь ситуация не улучшилась. Сегодня утром я выпил несколько противовоспалительных препаратов, попытался побить по мячу и почувствовал боль.

Врач не был уверен в диагнозе, поэтому пришлось делать МРТ. Ответ его после этого был следующим: «Мы не играем». Чтобы узнать точные сроки восстановления, нужно пройти еще одно обследование. Если это будет несколько недель, то нестрашно. Если бы это был полный разрыв связки, то ситуация была бы хуже», – признался Монфис.

Напомним, во втором круге Ролан Гаррос Монфис должен был сыграть с Хольгером Руне из Дании, имеющим шестой номер посева.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Гаэль Монфис Ролан Гаррос 2023
Источник Le Figaro
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