Монфис рассказал о серьезности своего повреждения

Французский теннисист Гаэль Монфис (№394 ATP), который, как известно, является мужем украинки Элины Свитолиной, рассказал о степени имеющегося у него повреждения запястья, из-за чего ему пришлось отказаться от дальнейших выступления на Ролан Гаррос.

«У меня частичный разрыв одной из связок левого запястья. На адреналине мне удалось доиграть матч с Баэсом, но за ночь ситуация не улучшилась. Сегодня утром я выпил несколько противовоспалительных препаратов, попытался побить по мячу и почувствовал боль.

Врач не был уверен в диагнозе, поэтому пришлось делать МРТ. Ответ его после этого был следующим: «Мы не играем». Чтобы узнать точные сроки восстановления, нужно пройти еще одно обследование. Если это будет несколько недель, то нестрашно. Если бы это был полный разрыв связки, то ситуация была бы хуже», – признался Монфис.

Напомним, во втором круге Ролан Гаррос Монфис должен был сыграть с Хольгером Руне из Дании, имеющим шестой номер посева.