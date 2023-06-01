Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 394) принял решение сняться с турнира Ролан Гаррос 2023, который проходит в Париже.

Причиной такого решения стала травма запястья, сообщает Tennis TV.

Днем ранее Монфис победил аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 42) в пяти сетах. При этом Монфис сумел отыграться в последнем сете с 0:4, не позволил сопернику подать на матч в 10-м гейме и выиграл решающую партию со счетом 7:5.

Во втором раунде Монфис должен был сыграть против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании, который теперь вышел в 3-й раунд без борьбы.