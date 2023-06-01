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  4. Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 00:49 | Обновлено 01 июня 2023, 02:10
1425
1

Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения

Во втором раунде Монфис должен был сыграть против 6-го сеяного Хольгера Руне

01 июня 2023, 00:49 | Обновлено 01 июня 2023, 02:10
1425
1
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 394) принял решение сняться с турнира Ролан Гаррос 2023, который проходит в Париже.

Причиной такого решения стала травма запястья, сообщает Tennis TV.

Днем ранее Монфис победил аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 42) в пяти сетах. При этом Монфис сумел отыграться в последнем сете с 0:4, не позволил сопернику подать на матч в 10-м гейме и выиграл решающую партию со счетом 7:5.

Во втором раунде Монфис должен был сыграть против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании, который теперь вышел в 3-й раунд без борьбы.

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Гаэль Монфис Ролан Гаррос 2023 Хольгер Руне травма Себастьян Баэс
Источник Sport.ua
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Максим Котов
Эпичный матч конечно выдал вчера)
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