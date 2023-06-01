Ролан Гаррос01 июня 2023, 16:34 | Обновлено 01 июня 2023, 16:39
749
0
Киченок и Остапенко уверенно стартовали в парном разряде Ролан Гаррос
Людмила и Алена в первом раунде обыграли француженок
01 июня 2023, 16:34 | Обновлено 01 июня 2023, 16:39
749
0
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В 1-м раунде парного разряда Ролан Гаррос украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) переиграла французский тандем Эльза Жакемо / Леолия Жанжан.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – 6:3, 6:1
В следующем раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют против еще одних француженок Ализе Корне и Диан Парри.
Ранее свой матч в парном разряде выиграла Марта Костюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2023, 08:59 2
К сожалению, среди них есть и украинка
Футбол | 01 июня 2023, 01:05 28
Все решила серия пенальти
Теннис | 31.05.2023, 17:05
Хоккей | 31.05.2023, 17:47
Теннис | 01.06.2023, 13:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 15:35 4
31.05.2023, 05:30 3
31.05.2023, 06:00 48
31.05.2023, 10:12 30
31.05.2023, 09:28 21
31.05.2023, 20:47 26
01.06.2023, 00:49 5
30.05.2023, 19:10 20