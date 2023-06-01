Киченок и Остапенко уверенно стартовали в парном разряде Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1-м раунде парного разряда Ролан Гаррос украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) переиграла французский тандем Эльза Жакемо / Леолия Жанжан.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – 6:3, 6:1

В следующем раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют против еще одних француженок Ализе Корне и Диан Парри.

Ранее свой матч в парном разряде выиграла Марта Костюк.