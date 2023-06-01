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  4. Киченок и Остапенко уверенно стартовали в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 16:34 | Обновлено 01 июня 2023, 16:39
749
0

Киченок и Остапенко уверенно стартовали в парном разряде Ролан Гаррос

Людмила и Алена в первом раунде обыграли француженок

01 июня 2023, 16:34 | Обновлено 01 июня 2023, 16:39
749
0
Киченок и Остапенко уверенно стартовали в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1-м раунде парного разряда Ролан Гаррос украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) переиграла французский тандем Эльза Жакемо / Леолия Жанжан.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – 6:3, 6:1

В следующем раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют против еще одних француженок Ализе Корне и Диан Парри.

Ранее свой матч в парном разряде выиграла Марта Костюк.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Эльза Жакемо Леолия Жанжан Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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