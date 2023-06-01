Это можно всем. Джокович не будет наказан за политзаявление на Ролан Гаррос
ITF обосновало свою позицию
Международная федерация тенниса (ITF) огласила, что не будет наказывать сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое заявление в разгар баталий на Открытом чемпионате Франции.
Напомним, ранее стало известно, что теннисные власти Косово подадут официальную жалобу на Джоковича за его выходку, когда он публично высказался о том, что Косово – это часть Сербии.
«Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил Большого шлема, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», – приводит слова представителя ITF Agence France-Presse.
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