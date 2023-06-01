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ATP
01 июня 2023, 15:38 | Обновлено 01 июня 2023, 15:48
330
1

Это можно всем. Джокович не будет наказан за политзаявление на Ролан Гаррос

ITF обосновало свою позицию

01 июня 2023, 15:38 | Обновлено 01 июня 2023, 15:48
330
1
Это можно всем. Джокович не будет наказан за политзаявление на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Международная федерация тенниса (ITF) огласила, что не будет наказывать сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое заявление в разгар баталий на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, ранее стало известно, что теннисные власти Косово подадут официальную жалобу на Джоковича за его выходку, когда он публично высказался о том, что Косово – это часть Сербии.

«Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил Большого шлема, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», – приводит слова представителя ITF Agence France-Presse.

По теме:
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Новак Джокович ITF ATP
Источник AFP
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Олександр Радченко
В кто-то из наших теннисисток напишет на камере Крым это Украина или кишка тонка ?
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