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ATP
30 мая 2023, 20:18 | Обновлено 30 мая 2023, 20:38
514
2

Теннисные власти Косово подадут официальную жалобу на Джоковича

Для серба хотят добиться наказания

30 мая 2023, 20:18 | Обновлено 30 мая 2023, 20:38
514
2
Теннисные власти Косово подадут официальную жалобу на Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Федерация тенниса Косово намерена подать официальную жалобу на сербского теннисиста Новака Джоковича. Причина – его политическое заявление в отношении Косово, как части Сербии, которое он оставил на телекамере после победы в матче первого круга на Ролан Гаррос.

Как известно, Джокович написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

В оргкомитете Открытого чемпионата Франции проступок Новака оставили без наказания, сославшись на отсутствие соответствующей нормы в правилах.

В Федерации тенниса Косово заявили, что хотят добиваться дисциплинарной санкции в отношении экс-первой ракетки мира и от Международной федерации тенниса (ITF), и от организаторов Ролан Гаррос.

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Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алекс днепр
Джокович шлюху путинскую необходимо дисквалифицировать на год от соревнований .Это скандал .Он оскорбляет целое государство Косово 
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+3
Sashamar
Чого всі так збудилися? Ви що, не знали, хто такий Джокович? Те, що він як "справжній серб" не визнає Косово, це не новина, це собака вкусила людину. От якби написав щось на підтримку, тоді це б була новина, це вже як людина вкусила собаку.
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