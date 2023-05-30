Теннисные власти Косово подадут официальную жалобу на Джоковича

Федерация тенниса Косово намерена подать официальную жалобу на сербского теннисиста Новака Джоковича. Причина – его политическое заявление в отношении Косово, как части Сербии, которое он оставил на телекамере после победы в матче первого круга на Ролан Гаррос.

Как известно, Джокович написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

В оргкомитете Открытого чемпионата Франции проступок Новака оставили без наказания, сославшись на отсутствие соответствующей нормы в правилах.

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В Федерации тенниса Косово заявили, что хотят добиваться дисциплинарной санкции в отношении экс-первой ракетки мира и от Международной федерации тенниса (ITF), и от организаторов Ролан Гаррос.