Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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01 июня 2023, 14:41 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
946
2

Марта КОСТЮК: «Кто-то решил, что война закончилась»

Украинская теннисистка – о свисте трибун после отказа пожать руку белоруске

01 июня 2023, 14:41 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
946
2
Марта КОСТЮК: «Кто-то решил, что война закончилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свист зрителей в ее сторону из-за того, что она отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Ролан Гаррос 2023.

После поражения в поединке со второй ракеткой мира Марта принципиально отказалась пожать руку теннисистке из страны-агрессора, за что её освистали зрители на трибунах французского мейджора.

«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем ее (Соболенко – прим.).

Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась... Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали», – сказала Костюк.

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фанаты болельщики Марта Костюк Арина Соболенко российско-украинская война Ролан Гаррос 2023
Источник ТСН
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Комментарии 2
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Трегубов Дмитрий
Ніколи раніше не свистіли - а тут раптом аж гуртом. Це була спланована акція, оскільки знали - що буде наприкінці матчу. Чому не працюють спецслужби!  Спорт зараз - це така сама війна як і  передова на фронті. Мабуть зірковим спортсменам навіть важче - бо вони стають жертвами масованих психологічних та інформаційних атак в одиночку
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Muskrat2
Це точний відсоток фашистів-свистунів, що голосують за руzку хвойду Ле Пен.
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