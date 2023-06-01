Марта КОСТЮК: «Кто-то решил, что война закончилась»

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свист зрителей в ее сторону из-за того, что она отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Ролан Гаррос 2023.

После поражения в поединке со второй ракеткой мира Марта принципиально отказалась пожать руку теннисистке из страны-агрессора, за что её освистали зрители на трибунах французского мейджора.

«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. Действительно, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем ее (Соболенко – прим.).

Просто потом какие-то люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась... Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила с корта, меня тоже немного освистали. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали», – сказала Костюк.