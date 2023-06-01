Ваншельбойма постигла неожиданная неудача в Испании
Украинец не подтвердил свой статус фаворита
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№435 АТР) взял старт в турнире ITF M25 в испанском городе Ла-Нусия.
Имея шестой номер посева, украинцу во встрече первого круга противостоял Ишай Олиэль (№510 АТР) из Израиля. Поединок сходу не заладился у Ваншельбойма. В результате через 40 минут после его начала он при счете 1:4 от дальнейшей борьбы в матче отказался и завершил свои выступления на турнире.
ITF M25 Ла-Нусия. Первый круг
Ишай Олиэль (Израиль) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – 4:1 отказ
Олиэль, неожиданно пройдя Ваншельбойма, во втором круге турнира сыграет с Райаном Нейбуром (№623 АТР) из Нидерландов.
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