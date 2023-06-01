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  4. Ваншельбойма постигла неожиданная неудача в Испании
ITF
01 июня 2023, 14:35 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
217
0

Ваншельбойма постигла неожиданная неудача в Испании

Украинец не подтвердил свой статус фаворита

01 июня 2023, 14:35 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
217
0
Ваншельбойма постигла неожиданная неудача в Испании
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№435 АТР) взял старт в турнире ITF M25 в испанском городе Ла-Нусия.

Имея шестой номер посева, украинцу во встрече первого круга противостоял Ишай Олиэль (№510 АТР) из Израиля. Поединок сходу не заладился у Ваншельбойма. В результате через 40 минут после его начала он при счете 1:4 от дальнейшей борьбы в матче отказался и завершил свои выступления на турнире.

ITF M25 Ла-Нусия. Первый круг

Ишай Олиэль (Израиль) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – 4:1 отказ

Олиэль, неожиданно пройдя Ваншельбойма, во втором круге турнира сыграет с Райаном Нейбуром (№623 АТР) из Нидерландов.

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Эрик Ваншельбойм ITF Ла-Нусия
Источник Sport.ua
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