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  4. Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса
ATP
29 мая 2023, 10:36 |
314
0

Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса

В первой десятке состоялось одно изменение

29 мая 2023, 10:36 |
314
0
Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

На прошлой неделе мужчины отыграли грунтовые турниры ATP 250 в Лионе и в Женеве. Во Францию победу праздновал 18-летний Артур Фис, который стал самым молодым игроком, который выиграл титул такого уровня. Это позволило французу подняться на 49 строчек (63).

На соревнования в Швейцарии лучшим был чилийский теннисист Николас Харри. Благодаря этому он обновил личное достижение и теперь занимает 35 место в мировой классификации.

В первой десятке состоялось одно изменение, Тэйлор Фритц опередил Янника Синнера.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых остался на 185 месте, Виталий Сачко спрогрессировал на 11 строчек, Эрик Ваншельбойм снова обновил личное достижение, также солидно добавил Вячеслав Белинский.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Даниил Медведев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Николас Харри Янник Синнер
Источник Sport.ua
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