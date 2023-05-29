Рейтинг ATP. Очередной личный рекорд Ваншельбойма, большой рывок Фиса
В первой десятке состоялось одно изменение
На прошлой неделе мужчины отыграли грунтовые турниры ATP 250 в Лионе и в Женеве. Во Францию победу праздновал 18-летний Артур Фис, который стал самым молодым игроком, который выиграл титул такого уровня. Это позволило французу подняться на 49 строчек (63).
На соревнования в Швейцарии лучшим был чилийский теннисист Николас Харри. Благодаря этому он обновил личное достижение и теперь занимает 35 место в мировой классификации.
В первой десятке состоялось одно изменение, Тэйлор Фритц опередил Янника Синнера.
Топ-10 рейтинга ATP
Алексей Крутых остался на 185 месте, Виталий Сачко спрогрессировал на 11 строчек, Эрик Ваншельбойм снова обновил личное достижение, также солидно добавил Вячеслав Белинский.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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