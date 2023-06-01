Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы Ребров не начал ныть»

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о потенциальном назначении Сергея Реброва на должность главного тренера национальной команды.

«Друзья, ну что, поговорим о Реброве. Пришло время. Лично я буду его поддерживать. До тех пор, пока он будет говорить всё, что происходит в сборной – почему проиграли, почему выиграли, кто плохой, кто хороший…

Кто не знает, я напомню, что Ребров хотел, чтобы меня выгнали с ТК «Футбол». Ну вот так. И я до сих пор к нему нормально отношусь. Я же не обижаюсь ни на кого.

Я его буду поддерживать. Главное, чтобы не начал ныть», - написал Леоненко.

Напомним, недавно Ребров объявил об уходе из «Аль-Айна».