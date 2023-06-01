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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы Ребров не начал ныть»
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 14:22 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
669
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы Ребров не начал ныть»

Футбольный эксперт – о возможном назначении Сергея Реброва на пост наставника сборной Украины

01 июня 2023, 14:22 | Обновлено 01 июня 2023, 14:48
669
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное, чтобы Ребров не начал ныть»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о потенциальном назначении Сергея Реброва на должность главного тренера национальной команды.

«Друзья, ну что, поговорим о Реброве. Пришло время. Лично я буду его поддерживать. До тех пор, пока он будет говорить всё, что происходит в сборной – почему проиграли, почему выиграли, кто плохой, кто хороший…

Кто не знает, я напомню, что Ребров хотел, чтобы меня выгнали с ТК «Футбол». Ну вот так. И я до сих пор к нему нормально отношусь. Я же не обижаюсь ни на кого.

Я его буду поддерживать. Главное, чтобы не начал ныть», - написал Леоненко.

Напомним, недавно Ребров объявил об уходе из «Аль-Айна».

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Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Леоненко PROSPORT
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