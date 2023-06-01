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  4. Калинина завершила борьбу в парном разряде Ролан Гаррос
WTA
01 июня 2023, 14:15 |
206
0

Калинина завершила борьбу в парном разряде Ролан Гаррос

Украинка с румынкой Бегу не пробилась в 1/16 финала

01 июня 2023, 14:15 |
206
0
Калинина завершила борьбу в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии попытала счастье в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований девушкам противостоял тандем Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович.

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты игрового времени. Их встреча продлилась два сета и завершилась поражением Калининой и Бегу.

Ролан Гаррос. Парный разряд. Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) / Ангелина Калинина (Украина) – Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович – 2:6, 4:6.

Напомним, в одиночном разряде Открытого чемпионата Фрацнции Ангелина Калинина уступила Диан Парри из Франции, получившей уайлд-кард от организаторов – 2:6, 3:6.

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Ирина-Камелия Бегу Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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