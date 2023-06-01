Калинина завершила борьбу в парном разряде Ролан Гаррос
Украинка с румынкой Бегу не пробилась в 1/16 финала
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии попытала счастье в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований девушкам противостоял тандем Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович.
Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты игрового времени. Их встреча продлилась два сета и завершилась поражением Калининой и Бегу.
Ролан Гаррос. Парный разряд. Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) / Ангелина Калинина (Украина) – Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович – 2:6, 4:6.
Напомним, в одиночном разряде Открытого чемпионата Фрацнции Ангелина Калинина уступила Диан Парри из Франции, получившей уайлд-кард от организаторов – 2:6, 3:6.
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