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  4. ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 13:42 | Обновлено 01 июня 2023, 14:19
2364
9

ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос

Латвийская теннисистка не сдержала эмоции во время матча с Пейтон Стирнс

01 июня 2023, 13:42 | Обновлено 01 июня 2023, 14:19
2364
9
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

25-летняя латвийская теннисистка украинского происхождения Алена Остапенко не совладала с эмоциями во время матча второго круга Ролан Гаррос.

Во время поединка с представительницей США Питон Стирнс, в котором Остапенко потерпела поражение со счетом 3:6, 6:1, 2:6, Алена на эмоциях обматерила болельщиков.

«Е***о свое закройте! На**й отсюда!» - сказала Алена Остапенко.

Из-за поражения Остапенко завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. В 2017 году Алена была победительницей Ролан Гаррос.

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Алена Остапенко Ролан Гаррос 2023 курьезы пятницо
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Трегубов Дмитрий
Російською мовою у Франції вона могла звертатись лише до тих, хто це зрозуміє - до z-вболівальників. Мабуть щось під руку вигукували - і це завадило нормально проводити матч. На мою думку - служба безпеки повинна це контролювати, а не виставляти на весь світ Остапенко невихованою дівчиною. 
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+2
KirTheKing
и тут Остапа понесло..
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+1
Александр Науменко
Дивно, нікого не хвилює чому і на що вона так відповіла, зразу про виховання.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Ммм... Альона таке сонечко))
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+1
Трегубов Дмитрий
Ніколи не забуду враження сестер Семеренко від олімпіади у Сочі: їм на трасі та під час стрільби вигукували "промахнись". Z-держава здатна на все, навіть на те, про що ви не здогадуєтесь, заради факту "побєди" - і їм не важливо, що викриють потім...
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0
Elis
Нічого нового для Остапенко. При всій повазі, очевидно, що батьки не впорались із вихованням
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0
Barlowold
Мне кажется, что теннисисты скоро доп***тся и им начнут бить их тупые лица прям на корте. Слишком много себе возомнили.
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0
Stanislav Matusevych
От саме тому я ніколи до неї не буду ставитися добре, хай хоч вся її рідня буде з України.
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-3
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