ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
Латвийская теннисистка не сдержала эмоции во время матча с Пейтон Стирнс
25-летняя латвийская теннисистка украинского происхождения Алена Остапенко не совладала с эмоциями во время матча второго круга Ролан Гаррос.
Во время поединка с представительницей США Питон Стирнс, в котором Остапенко потерпела поражение со счетом 3:6, 6:1, 2:6, Алена на эмоциях обматерила болельщиков.
«Е***о свое закройте! На**й отсюда!» - сказала Алена Остапенко.
Мой ответ будет теперь всегда таким тем,с кем буду не согласен! Даже с друзьями в Твитере 😉 pic.twitter.com/46hpQxIoKR— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 31, 2023
Из-за поражения Остапенко завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. В 2017 году Алена была победительницей Ролан Гаррос.
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