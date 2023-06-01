18 из 32 сеяных теннисисток на Ролан Гаррос 2023 вылетели из соревнований

Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, как и любой мейджор в году, за первые дни успел подарить немало сенсаций.

18 из 32 сеяных теннисисток уже завершили выступления на Ролан Гаррос.

Престижные соревнования в Париже покинули:

Мария Боузкова (1/64 финала) [31]

Мария Боузкова (1/64 финала) [31] Виктория Азаренко (1/64 финала) [18]

Барбора Крейчикова (1/64 финала) [13]

Барбора Крейчикова (1/64 финала) [13] Вероника Кудреметова (1/64 финала) [11]

Ангелина Калинина (1/64 финала) [25]

Ангелина Калинина (1/64 финала) [25] Шелби Роджерс (1/64 финала) [32]

Шелби Роджерс (1/64 финала) [32] Петра Квитова (1/64 финала) [11]

Петра Квитова (1/64 финала) [11] Сорана Кырстя (1/64 финала) [30]

Сорана Кырстя (1/64 финала) [30] Мария Саккари (1/64 финала) [8]

Мария Саккари (1/64 финала) [8] Магда Линетт (1/64 финала) [21]

Магда Линетт (1/64 финала) [21] Белинда Бенчич (1/64 финала) [12]

Белинда Бенчич (1/64 финала) [12] Каролина Плишкова (1/64 финала) [16]

Каролина Плишкова (1/64 финала) [16] Чжан Шуай (1/64 финала) [29]

Чжан Шуай (1/64 финала) [29] Мартина Тревизан (1/64 финала) [26]

Мартина Тревизан (1/64 финала) [26] Людмила Самсонова (1/32 финала) [15]

Каролин Гарсия (1/32 финала) [5]

Каролин Гарсия (1/32 финала) [5] Алена Остапенко (1/32 финала) [17]

Алена Остапенко (1/32 финала) [17] Чжэн Циньвень (1/32 финала) [19]

Борьбу все еще продолжают следующие сеяные: