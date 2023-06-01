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  4. 18 из 32 сеяных теннисисток на Ролан Гаррос 2023 вылетели из соревнований
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 08:59 |
678
1

18 из 32 сеяных теннисисток на Ролан Гаррос 2023 вылетели из соревнований

К сожалению, среди них есть и украинка

01 июня 2023, 08:59 |
678
1
18 из 32 сеяных теннисисток на Ролан Гаррос 2023 вылетели из соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, как и любой мейджор в году, за первые дни успел подарить немало сенсаций.

18 из 32 сеяных теннисисток уже завершили выступления на Ролан Гаррос.

Престижные соревнования в Париже покинули:

  • Мария Боузкова (1/64 финала) [31]
  • Виктория Азаренко (1/64 финала) [18]
  • Барбора Крейчикова (1/64 финала) [13]
  • Вероника Кудреметова (1/64 финала) [11]
  • Ангелина Калинина (1/64 финала) [25]
  • Шелби Роджерс (1/64 финала) [32]
  • Петра Квитова (1/64 финала) [11]
  • Сорана Кырстя (1/64 финала) [30]
  • Мария Саккари (1/64 финала) [8]
  • Магда Линетт (1/64 финала) [21]
  • Белинда Бенчич (1/64 финала) [12]
  • Каролина Плишкова (1/64 финала) [16]
  • Чжан Шуай (1/64 финала) [29]
  • Мартина Тревизан (1/64 финала) [26]
  • Людмила Самсонова (1/32 финала) [15]
  • Каролин Гарсия (1/32 финала) [5]
  • Алена Остапенко (1/32 финала) [17]
  • Чжэн Циньвень (1/32 финала) [19]

Борьбу все еще продолжают следующие сеяные:

  • Ига Свентек [1]
  • Мэдисон Киз [20]
  • Кори Гауфф [6]
  • Елена Рыбакина [4]
  • Екатерина Александрова [23]
  • Беатрис Хаддад Майя [14]
  • Донна Векис [22]
  • Онс Жабер [7]
  • Ирина-Камелия Бегу [27]
  • Анастасия Потапова [24]
  • Элизе Мертенс [3]
  • Джессика Пегула [3]
  • Дарья Касаткина [9]
  • Арина Соболенко [2]
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Мария Боузкова Виктория Азаренко Барбора Крейчикова Ангелина Калинина Шелби Роджерс Петра Квитова Сорана Кырстя Мария Саккари Магда Линетт Белинда Бенчич Каролина Плишкова Чжан Шуай Мартина Тревизан Людмила Самсонова Каролин Гарсия Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Трегубов Дмитрий
чомусь z-спортсменки пройшли краще за інших
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