Ролан Гаррос01 июня 2023, 08:59 |
678
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18 из 32 сеяных теннисисток на Ролан Гаррос 2023 вылетели из соревнований
К сожалению, среди них есть и украинка
01 июня 2023, 08:59 |
678
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Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, как и любой мейджор в году, за первые дни успел подарить немало сенсаций.
18 из 32 сеяных теннисисток уже завершили выступления на Ролан Гаррос.
Престижные соревнования в Париже покинули:
- Мария Боузкова (1/64 финала) [31]
- Виктория Азаренко (1/64 финала) [18]
- Барбора Крейчикова (1/64 финала) [13]
- Вероника Кудреметова (1/64 финала) [11]
- Ангелина Калинина (1/64 финала) [25]
- Шелби Роджерс (1/64 финала) [32]
- Петра Квитова (1/64 финала) [11]
- Сорана Кырстя (1/64 финала) [30]
- Мария Саккари (1/64 финала) [8]
- Магда Линетт (1/64 финала) [21]
- Белинда Бенчич (1/64 финала) [12]
- Каролина Плишкова (1/64 финала) [16]
- Чжан Шуай (1/64 финала) [29]
- Мартина Тревизан (1/64 финала) [26]
- Людмила Самсонова (1/32 финала) [15]
- Каролин Гарсия (1/32 финала) [5]
- Алена Остапенко (1/32 финала) [17]
- Чжэн Циньвень (1/32 финала) [19]
Борьбу все еще продолжают следующие сеяные:
- Ига Свентек [1]
- Мэдисон Киз [20]
- Кори Гауфф [6]
- Елена Рыбакина [4]
- Екатерина Александрова [23]
- Беатрис Хаддад Майя [14]
- Донна Векис [22]
- Онс Жабер [7]
- Ирина-Камелия Бегу [27]
- Анастасия Потапова [24]
- Элизе Мертенс [3]
- Джессика Пегула [3]
- Дарья Касаткина [9]
- Арина Соболенко [2]
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