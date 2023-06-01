Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПАЛЯНИЦА: «Цыганков быстро акклиматизировался в Испании»
Испания
01 июня 2023, 12:52 | Обновлено 01 июня 2023, 12:55
125
0

Александр ПАЛЯНИЦА: «Цыганков быстро акклиматизировался в Испании»

Специалист – об адаптации украинца в Ла Лиге

01 июня 2023, 12:52 | Обновлено 01 июня 2023, 12:55
125
0
Александр ПАЛЯНИЦА: «Цыганков быстро акклиматизировался в Испании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница высказался об адаптации украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в Ла Лиге.

«Он молодчина. Цыганков мне нравится. Он быстро акклиматизировался в Испании, не прогадал с тем стилем, который ему подходит и позволяет реализовать свои лучшие качества», - сказал Паляница.

Напомним, в январе Виктор Цыганков перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» за 5 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний вингер провел за «Жирону» в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

По теме:
Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»
Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной
Александр Паляница Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Футбол | 01 июня 2023, 01:05 28
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы

Все решила серия пенальти

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 01 июня 2023, 02:10 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Теннис | 31.05.2023, 20:47
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»
Бокс | 01.06.2023, 10:24
Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»
Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»
Футбол | 01.06.2023, 11:55
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Вернется ли Червак в команду? В жизни возможно все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
31.05.2023, 14:50
Теннис
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 17
Футбол
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
31.05.2023, 06:00 48
Футбол
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 40
Теннис
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
01.06.2023, 01:15
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности