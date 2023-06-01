Александр ПАЛЯНИЦА: «Цыганков быстро акклиматизировался в Испании»
Специалист – об адаптации украинца в Ла Лиге
Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Паляница высказался об адаптации украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в Ла Лиге.
«Он молодчина. Цыганков мне нравится. Он быстро акклиматизировался в Испании, не прогадал с тем стилем, который ему подходит и позволяет реализовать свои лучшие качества», - сказал Паляница.
Напомним, в январе Виктор Цыганков перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» за 5 миллионов евро.
В этом сезоне 25-летний вингер провел за «Жирону» в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все решила серия пенальти
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня