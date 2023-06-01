Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 10:19 | Обновлено 01 июня 2023, 10:25
450
2

Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»

Специалист – о лучшем бомбардире чемпионата УПЛ

01 июня 2023, 10:19 | Обновлено 01 июня 2023, 10:25
450
2
Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.

«На мой взгляд, Довбику давно пора было уехать. Хотя бы полгода назад, даже этой зимой. Парень много забивал, выглядел здорово. Мне кажется, он перерос чемпионат Украины. Не в ту сторону идет сейчас у него процесс», - сказал Паляница.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 29 матчах украинской Премьер-лиги. 25-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ.

По теме:
Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»
Палкин рассказал, почему Шахтер проиграл судебный процесс против ФИФА
Сергей ПАЛКИН: «Костяк Шахтера – украинцы, а бразильский рынок перегрет»
Александр Паляница Артем Довбик Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Хоккей | 31 мая 2023, 17:47 3
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023

Все из-за логотипа на форме латвийцев

Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»
Бокс | 01 июня 2023, 10:24 5
Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»
Жена Усика: «Жду, когда ВСУ зайдут. Кто не успеет убежать – получит п***ы»

Екатерина отреагировала на ночные атаки Киева со стороны рф

Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Теннис | 31.05.2023, 15:35
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
Футбол | 01.06.2023, 09:35
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Теннис | 31.05.2023, 14:50
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
А Довбык знает как выгрызать место в составе?
Выйти с лавки воспользоваться шансом?
Или он думает перейду в Европу и там буду основным. Он же играл в Дании.
Он должен понимать условия
Ответить
0
Перець
Якщо то тільки в Челсі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
01.06.2023, 01:05 28
Футбол
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 21
Теннис
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности