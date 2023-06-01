Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.

«На мой взгляд, Довбику давно пора было уехать. Хотя бы полгода назад, даже этой зимой. Парень много забивал, выглядел здорово. Мне кажется, он перерос чемпионат Украины. Не в ту сторону идет сейчас у него процесс», - сказал Паляница.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 29 матчах украинской Премьер-лиги. 25-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ.