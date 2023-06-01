Александр ПАЛЯНИЦА: «Довбику давно пора было уехать»
Специалист – о лучшем бомбардире чемпионата УПЛ
Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.
«На мой взгляд, Довбику давно пора было уехать. Хотя бы полгода назад, даже этой зимой. Парень много забивал, выглядел здорово. Мне кажется, он перерос чемпионат Украины. Не в ту сторону идет сейчас у него процесс», - сказал Паляница.
Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 29 матчах украинской Премьер-лиги. 25-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за логотипа на форме латвийцев
Екатерина отреагировала на ночные атаки Киева со стороны рф
Выйти с лавки воспользоваться шансом?
Или он думает перейду в Европу и там буду основным. Он же играл в Дании.
Он должен понимать условия