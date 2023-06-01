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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 09:53 | Обновлено 01 июня 2023, 09:54
419
0

Защитника Шахтера предложили Спортингу

Винисиус Тобиас покинет «Реал», но не вернется в Украину

01 июня 2023, 09:53 | Обновлено 01 июня 2023, 09:54
419
0
Защитника Шахтера предложили Спортингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

19-летнего правого защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды выступал за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», не будет в донецкой команде в следующем сезоне.

Несмотря на то, что «Реал» отказался выкупать контракт Тобиаса, бразилец не вернется в «Шахтер». Его уже предложили лиссабонскому «Спортингу», который ищет на эту позицию футболиста такого же плана как Педро Порро.

В настоящий момент в «Спортинге» изучают кандидатуру Винисиуса Тобиаса, и пытаются понять, насколько бразилец окажется полезен в модели игры Рубена Аморима.

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Источник A Bola
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