Защитника Шахтера предложили Спортингу

19-летнего правого защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды выступал за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», не будет в донецкой команде в следующем сезоне.

Несмотря на то, что «Реал» отказался выкупать контракт Тобиаса, бразилец не вернется в «Шахтер». Его уже предложили лиссабонскому «Спортингу», который ищет на эту позицию футболиста такого же плана как Педро Порро.

В настоящий момент в «Спортинге» изучают кандидатуру Винисиуса Тобиаса, и пытаются понять, насколько бразилец окажется полезен в модели игры Рубена Аморима.