ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
Этот финал Лиги Европы надолго запомнится юному болельщику
В среду, 31 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Рома». Основное время игры и экстратаймы завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы – 4:1.
После завершения поединка наставник римлян Жозе Моуриньо получил серебряную медаль турнира. Однако Особенный решил не оставлять ее себе.
Когда Жозе возвращался с награждения, он бросил медаль юному болельщику.
ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
José Mourinho doesn't do silver 😒 #UELfinal pic.twitter.com/aKfjQvetrV— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2023
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