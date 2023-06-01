В среду, 31 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Рома». Основное время игры и экстратаймы завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы – 4:1.

После завершения поединка наставник римлян Жозе Моуриньо получил серебряную медаль турнира. Однако Особенный решил не оставлять ее себе.

Когда Жозе возвращался с награждения, он бросил медаль юному болельщику.

ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану