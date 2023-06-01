Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
Лига Европы
01 июня 2023, 09:46 | Обновлено 01 июня 2023, 09:57
589
0

ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану

Этот финал Лиги Европы надолго запомнится юному болельщику

01 июня 2023, 09:46 | Обновлено 01 июня 2023, 09:57
589
0
ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 мая, состоялся финальный матч Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Рома». Основное время игры и экстратаймы завершились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы – 4:1.

После завершения поединка наставник римлян Жозе Моуриньо получил серебряную медаль турнира. Однако Особенный решил не оставлять ее себе.

Когда Жозе возвращался с награждения, он бросил медаль юному болельщику.

ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану

По теме:
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ФОТО. Как это было. Нервы Моуриньо. Севилья завоевала трофей Лиги Европы
МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»
Рома Рим Севилья Лига Европы Жозе Моуриньо Севилья - Рома видео болельщики фанаты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба
Футбол | 01 июня 2023, 08:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Основной полузащитник Лестера объявил об уходе из клуба

Юри Тилеманс стал свободным агентом

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31 мая 2023, 10:12 30
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Футбол | 01.06.2023, 01:05
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Теннис | 31.05.2023, 14:50
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»
Футбол | 01.06.2023, 05:05
Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»
Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 40
Теннис
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 3
Хоккей
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
31.05.2023, 09:52 19
Футбол
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 16
Футбол
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности