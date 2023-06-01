Костюк / Аревало – Звонарева / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в 1-м раунде смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

На старте соревнований украинка вместе с Марсело Аревало (Сальвадор) сыграют против тандема Вера Звонарева / Андрес Мольтени (Аргентина). Поединок начнется 2-м запуском на корте №5 после матча Харрис / Клаасен – Карбальес Баэна / Муньяр. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители матча в следующем раунде сыграют против тандема Леолия Жанжан / Хонатан Эйссерик или пары Сторм Хантер / Джо Пирс.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ