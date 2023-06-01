Костюк / Аревало – Звонарева / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в 1-м раунде смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
На старте соревнований украинка вместе с Марсело Аревало (Сальвадор) сыграют против тандема Вера Звонарева / Андрес Мольтени (Аргентина). Поединок начнется 2-м запуском на корте №5 после матча Харрис / Клаасен – Карбальес Баэна / Муньяр. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Победители матча в следующем раунде сыграют против тандема Леолия Жанжан / Хонатан Эйссерик или пары Сторм Хантер / Джо Пирс.
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