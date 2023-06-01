Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брешия – Козенца. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Серии В
Италия
01 июня 2023, 07:42 |
148
0

Брешия – Козенца. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Серии В

Поединок состоится 1 июня в 21:30 по Киеву

01 июня 2023, 07:42 |
148
0
Брешия – Козенца. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на «Марио Ригамонти» пройдет ответный матч за право остаться в Серии В, в котором «Брешиа» встретится с «Козенцей». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Брешиа

Команда только в 2019-м году выигрывал этот дивизион и пробивался в Кальчо. Но задержаться в Серии А не получилось, уже через год ласточки отправились на привычный уровень, где уже не получилось показывать высокий уровень. Хотя год назад было 5-е место и участие в плей-офф за повышение, правда, неудачное. Сейчас же приходится отстаивать право остаться хотя бы в Серии В. И то получилось прибавить, набрав в апреле - начале мая 10 очков в 4-х турах и поднявшись с самого дна турнирной таблицы. Вот только развить успех не получилось, проиграли Парме и свели только вничью встречи с Пизой и Палермо. Это помогло, по крайней мере, оставить Перуджу на вылетающем, 18-м месте - ее опередили на 1 балл. Но еще нужно справиться с Козенцей, у которой есть преимущество после домашнего поединка.

Козенца

Клуб в следующем году отмечает свое 110-летие. Но ни разу не получалось пробиться в Серию А - максимум поднимались на 5-е место во 2-м дивизионе Италии, и то в далеком уже 1992-м году. Актуальной задачей для волков становится сохранение прописки хотя бы в Серии В. Год назад получилось занять 16-е место и перенести нервотрепку в виде стыков с Виченцей (2:0 дома после 0:1 на выезде). Были надежды на то, что этой весной получится прибавить. Но все испортил крайне неудачный финиш. Выиграв 1:0 у Пизы еще 1-го апреля, потом команда не выигрывала в 7 поединках кряду: 5 побед при 2 ничьих. Но, главное, получилось в нужный момент собраться и оформить 1:0 с Брешией 25-го мая - единственный гол забил лучший бомбардир, Насти.

Статистика личных встреч

В рамках регулярки в этом сезоне лучше была Брешия: ничья на выезде и 2:1 дома. Но в решающий момент, в прошлый четверг, ласточки в гостях проиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша Брешии. Согласимся и поставим на то, что хозяева выиграют в основное время (коэффициент - 1,98).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Утрехт – Спарта. Прогноз на матч за право сыграть в ЛК от Нидерландов
Севилья – Рома. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Аль-Хиляль – Аль-Раед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Серия B Брешия Козенца чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Футбол | 31 мая 2023, 09:52 19
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку

Александр и Виктор сделали общее фото

МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»
Футбол | 01 июня 2023, 06:50 1
МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»
МОУРИНЬО: «Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Севильи» в финале ЛЕ

Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Футбол | 01.06.2023, 01:05
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Тренер Севильи: «В серии пенальти нам сопутствовал успех»
Футбол | 01.06.2023, 03:30
Тренер Севильи: «В серии пенальти нам сопутствовал успех»
Тренер Севильи: «В серии пенальти нам сопутствовал успех»
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Хоккей | 31.05.2023, 17:47
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 1
Теннис
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
31.05.2023, 09:28 20
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
01.06.2023, 02:10
Футбол
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 19
Теннис
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности