Брешия – Козенца. Прогноз и анонс на матч за право остаться в Серии В

1 июня на «Марио Ригамонти» пройдет ответный матч за право остаться в Серии В, в котором «Брешиа» встретится с «Козенцей». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Брешиа

Команда только в 2019-м году выигрывал этот дивизион и пробивался в Кальчо. Но задержаться в Серии А не получилось, уже через год ласточки отправились на привычный уровень, где уже не получилось показывать высокий уровень. Хотя год назад было 5-е место и участие в плей-офф за повышение, правда, неудачное. Сейчас же приходится отстаивать право остаться хотя бы в Серии В. И то получилось прибавить, набрав в апреле - начале мая 10 очков в 4-х турах и поднявшись с самого дна турнирной таблицы. Вот только развить успех не получилось, проиграли Парме и свели только вничью встречи с Пизой и Палермо. Это помогло, по крайней мере, оставить Перуджу на вылетающем, 18-м месте - ее опередили на 1 балл. Но еще нужно справиться с Козенцей, у которой есть преимущество после домашнего поединка.

Козенца

Клуб в следующем году отмечает свое 110-летие. Но ни разу не получалось пробиться в Серию А - максимум поднимались на 5-е место во 2-м дивизионе Италии, и то в далеком уже 1992-м году. Актуальной задачей для волков становится сохранение прописки хотя бы в Серии В. Год назад получилось занять 16-е место и перенести нервотрепку в виде стыков с Виченцей (2:0 дома после 0:1 на выезде). Были надежды на то, что этой весной получится прибавить. Но все испортил крайне неудачный финиш. Выиграв 1:0 у Пизы еще 1-го апреля, потом команда не выигрывала в 7 поединках кряду: 5 побед при 2 ничьих. Но, главное, получилось в нужный момент собраться и оформить 1:0 с Брешией 25-го мая - единственный гол забил лучший бомбардир, Насти.

Статистика личных встреч

В рамках регулярки в этом сезоне лучше была Брешия: ничья на выезде и 2:1 дома. Но в решающий момент, в прошлый четверг, ласточки в гостях проиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша Брешии. Согласимся и поставим на то, что хозяева выиграют в основное время (коэффициент - 1,98).