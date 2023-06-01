Киченок / Остапенко – Жакемо / Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1-м раунде парного разряда Ролан Гаррос украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) встретятся с французским тандемом Эльза Жакемо / Леолия Жанжан. Поединок начнется третьим запуском на корте №11 после матча Пегула / Крайчек – Лечемия / Оливетти. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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В следующем раунде соревнований победительницы матча сыграют против Ализе Корне и Диан Парри.

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