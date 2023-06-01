Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Жакемо / Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 07:37 |
97
0

Киченок / Остапенко – Жакемо / Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда Ролан Гаррос 2023

01 июня 2023, 07:37 |
97
0
Киченок / Остапенко – Жакемо / Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

1 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1-м раунде парного разряда Ролан Гаррос украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) встретятся с французским тандемом Эльза Жакемо / Леолия Жанжан. Поединок начнется третьим запуском на корте №11 после матча Пегула / Крайчек – Лечемия / Оливетти. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде соревнований победительницы матча сыграют против Ализе Корне и Диан Парри.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк / Аревало – Звонарева / Мольтени. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Блинкова / Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина / Бегу – Гамарра / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эльза Жакемо Леолия Жанжан Людмила Киченок Алена Остапенко смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Теннис | 31 мая 2023, 15:35 2
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»

Украинка рассказала о своем недовольстве руководством WTA-Тура

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31 мая 2023, 10:12 30
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Футбол | 31.05.2023, 09:52
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
Футбол | 31.05.2023, 23:30
Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
Теннис | 31.05.2023, 21:05
ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 14
Футбол
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 2
Хоккей
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
31.05.2023, 06:00 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности