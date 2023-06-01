Костюк / Русе – Блинкова / Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда Ролан Гаррос 2023
1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1-м раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) сыграют против тандема из страны 404 Анна Блинкова / Варвара Грачева. Поединок состоится 1-м запуском на корте №11. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс.
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