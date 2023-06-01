Александр ПАЛЯНИЦА: «Мудрика просто взяли и бросили в топку»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился мнением об адаптации украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в английской Премьер-лиге.

«Его просто взяли и бросили в топку. Наверное, это неправильно. Надо было «Челси» постепенно вводить парня в состав. Но это мое мнение.

Главное, чтобы он набирал форму, чтобы к нему вернулась уверенность, чтобы он превратился в того Мудрика, которого мы помним и знаем по его лучшим играм в «Шахтере». А выходить на 10-15 минут – это не дело. Надо прорываться», - сказал Паляница.

Напомним, Мудрик перебрался в «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Шахтера» за 70 миллионов евро + бонусы. За это время Мудрик провел за «Челси» 17 игр, сделал две голевые передачи.