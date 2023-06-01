Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЦУРИКОВ: «Стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат»
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 04:40 | Обновлено 01 июня 2023, 04:47
40
0

Андрей ЦУРИКОВ: «Стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат»

Защитник «Александрии» рассказал о своем будущем

01 июня 2023, 04:40 | Обновлено 01 июня 2023, 04:47
40
0
Андрей ЦУРИКОВ: «Стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат»
ФК Александрия. Андрей Цуриков

30-летний защитник «Александрии» Андрей Цуриков, контракт которого с клубом истекает в июне, рассказал о возможных вариантах продолжения своей игровой карьеры.

«У меня такой принцип: стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат. Тем более, что у меня была травма, и мне нужно было восстанавливаться. Я всегда оставляю эти вопросы своему агенту. Он мне докладывает, какие есть варианты, а я уже в отпуске принимаю решение.

Знаю, что есть достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать. Посмотрим, какие будут варианты. Насколько я знаю, есть предложение и от «Александрии», потому мы решили, что обсудим это в отпуске», - сказал Цуриков.

По теме:
Директор Александрии: «Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился»
Андрей ЦУРИКОВ: «Блохин мог сказать: «Вот я бы забил!»
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Александрия Андрей Цуриков
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Теннис | 31 мая 2023, 13:56 40
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос

Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер

Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 01 июня 2023, 01:15 0
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы

В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Хоккей | 31.05.2023, 17:47
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Футбол | 31.05.2023, 22:23
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Футбол | 31.05.2023, 09:28
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 15
Футбол
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности