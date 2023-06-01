Андрей ЦУРИКОВ: «Стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат»

30-летний защитник «Александрии» Андрей Цуриков, контракт которого с клубом истекает в июне, рассказал о возможных вариантах продолжения своей игровой карьеры.

«У меня такой принцип: стараюсь не думать о будущем, пока идет чемпионат. Тем более, что у меня была травма, и мне нужно было восстанавливаться. Я всегда оставляю эти вопросы своему агенту. Он мне докладывает, какие есть варианты, а я уже в отпуске принимаю решение.

Знаю, что есть достаточно предложений, но я сейчас не готов их обсуждать. Посмотрим, какие будут варианты. Насколько я знаю, есть предложение и от «Александрии», потому мы решили, что обсудим это в отпуске», - сказал Цуриков.