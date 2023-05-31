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  4. Андрей ЦУРИКОВ: «Блохин мог сказать: «Вот я бы забил!»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 14:10 | Обновлено 31 мая 2023, 14:12
154
0

Андрей ЦУРИКОВ: «Блохин мог сказать: «Вот я бы забил!»

Бывший защитник «Динамо» вспомнил работу с легендой украинского футбола

31 мая 2023, 14:10 | Обновлено 31 мая 2023, 14:12
154
0
Андрей ЦУРИКОВ: «Блохин мог сказать: «Вот я бы забил!»
Football.ua. Олег Блохин

Бывший левый защитник киевского «Динамо» Андрей Цуриков поделился опытом своего сотрудничества с Олегом Блохиным, с которым он успел год поработать в Киеве.

«Насколько я помню, не все его хорошо понимали. Я имею в виду требования и в определенной степени - поведение. Но все-таки надо понимать, что это был великий футболист с большими бесконечными амбициями. Ему всегда хотелось выигрывать. Блохин много сделал для украинского футбола и иногда не понимал, как можно в одном или другом моменте не забить. Он мог сказать: «Вот я бы забил!».

Не знаю, он просто человек, который имеет большие амбиции. Наверное, не всем это подходило, но я с Олегом Владимировичем проблем не имел. Мы с ним часто разговаривали с глазу на глаз. Да, игровой практикой он меня не наградил, но в плане общения у меня с ним проблем не было», - сказал Цуриков.

Напомним, Олег Блохин с сентября 2012 года по апрель 2014 года возглавлял киевское «Динамо». Часть этого периода застал Андрей Цуриков, который под его руководством сыграл шесть матчей.

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Андрей Цуриков Олег Блохин Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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