Лига Европы01 июня 2023, 04:19 | Обновлено 01 июня 2023, 04:31
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Бриан КРИСТАНТЕ: «Будем испытывать разочарование еще несколько дней»
Хавбек «Ромы» – о поражении в финале Лиги Европы
01 июня 2023, 04:19 | Обновлено 01 июня 2023, 04:31
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Полузащитник итальянской «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.
«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы сыграли в двух финалах подряд - это не рядовое достижение.
До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», - сказал Кристанте.
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