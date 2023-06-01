Бриан КРИСТАНТЕ: «Будем испытывать разочарование еще несколько дней»

Полузащитник итальянской «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы сыграли в двух финалах подряд - это не рядовое достижение.

До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», - сказал Кристанте.