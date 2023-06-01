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Лига Европы
01 июня 2023, 04:19 | Обновлено 01 июня 2023, 04:31
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Бриан КРИСТАНТЕ: «Будем испытывать разочарование еще несколько дней»

Хавбек «Ромы» – о поражении в финале Лиги Европы

01 июня 2023, 04:19 | Обновлено 01 июня 2023, 04:31
50
0
Бриан КРИСТАНТЕ: «Будем испытывать разочарование еще несколько дней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Кристанте

Полузащитник итальянской «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы сыграли в двух финалах подряд - это не рядовое достижение.

До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», - сказал Кристанте.

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Бриан Кристанте Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник УЕФА
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