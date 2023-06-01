Яссин БУНУ: «Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие»

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«У меня было немало подобных моментов, я понял, что нужно просто сохранять спокойствие. Мои партнеры дают мне чувство уверенности и безопасности. Поздравляю их, а также всех, кто связан с «Севильей».

Этот сезон получился очень эмоциональным, от чемпионата мира и до сегодняшнего дня. Порой просто не осознаешь, что происходит в данный момент. Я всегда говорил, что являюсь человеком «Севильи» и готов защищать ее цвета. Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие», - сказал Буну.