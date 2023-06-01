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  4. Яссин БУНУ: «Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие»
Лига Европы
01 июня 2023, 03:59 | Обновлено 01 июня 2023, 04:39
87
0

Яссин БУНУ: «Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие»

Вратарь «Севильи» – о победе в финале Лиги Европы

01 июня 2023, 03:59 | Обновлено 01 июня 2023, 04:39
87
0
Яссин БУНУ: «Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие»
УЕФА. Яссин Буну

Голкипер испанской «Севильи» Яссин Буну прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«У меня было немало подобных моментов, я понял, что нужно просто сохранять спокойствие. Мои партнеры дают мне чувство уверенности и безопасности. Поздравляю их, а также всех, кто связан с «Севильей».

Этот сезон получился очень эмоциональным, от чемпионата мира и до сегодняшнего дня. Порой просто не осознаешь, что происходит в данный момент. Я всегда говорил, что являюсь человеком «Севильи» и готов защищать ее цвета. Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие», - сказал Буну.

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Яссин Буну Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома Хосе Луис Мендилибар
Источник УЕФА
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