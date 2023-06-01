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Испания
01 июня 2023, 03:45 | Обновлено 01 июня 2023, 03:48
77
0

ФОТО. Жордан показал неприличный жест после победы с Севильей в ЛЕ

Испанский клуб в седьмой раз выиграл трофей Лиги Европы

01 июня 2023, 03:45 | Обновлено 01 июня 2023, 03:48
77
0
ФОТО. Жордан показал неприличный жест после победы с Севильей в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Жордан

Испанский полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест после триумфа в Лиге Европы.

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам (1:1, пен 4:1).

ФОТО. Хоан Хордан показал неприличный жест после победы с Севильей в ЛЕ

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Источник Sport.ua
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