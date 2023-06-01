ФОТО. Жордан показал неприличный жест после победы с Севильей в ЛЕ
Испанский клуб в седьмой раз выиграл трофей Лиги Европы
Испанский полузащитник «Севильи» Жоан Жордан показал неприличный жест после триумфа в Лиге Европы.
31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».
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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.
«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам (1:1, пен 4:1).
ФОТО. Хоан Хордан показал неприличный жест после победы с Севильей в ЛЕ
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