Крис СМОЛЛИНГ: «Нелегко смотреть, как празднуют другие»

Защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Сейчас всем опечалены и разочарованы - мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуриньо очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», - сказал Смоллинг.