Крис СМОЛЛИНГ: «Нелегко смотреть, как празднуют другие»
Защитник «Ромы» – о поражении от «Севильи»
Защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.
«Сейчас всем опечалены и разочарованы - мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуриньо очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», - сказал Смоллинг.
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