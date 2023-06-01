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  4. Крис СМОЛЛИНГ: «Нелегко смотреть, как празднуют другие»
Лига Европы
01 июня 2023, 02:57 | Обновлено 01 июня 2023, 03:06
118
0

Крис СМОЛЛИНГ: «Нелегко смотреть, как празднуют другие»

Защитник «Ромы» – о поражении от «Севильи»

01 июня 2023, 02:57 | Обновлено 01 июня 2023, 03:06
118
0
Крис СМОЛЛИНГ: «Нелегко смотреть, как празднуют другие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

Защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Сейчас всем опечалены и разочарованы - мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуриньо очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», - сказал Смоллинг.

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Крис Смоллинг Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник УЕФА
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