Жозе МОУРИНЬО: «Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то - нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал - насыщенный, яркий.

Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», - сказал Моуриньо.