Жозе МОУРИНЬО: «Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет»
Наставник «Ромы» – о поражении в финале Лиги Европы
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.
«Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то - нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал - насыщенный, яркий.
Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», - сказал Моуриньо.
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