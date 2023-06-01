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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет»
Лига Европы
01 июня 2023, 02:35 | Обновлено 01 июня 2023, 02:49
224
0

Жозе МОУРИНЬО: «Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет»

Наставник «Ромы» – о поражении в финале Лиги Европы

01 июня 2023, 02:35 | Обновлено 01 июня 2023, 02:49
224
0
Жозе МОУРИНЬО: «Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от испанской «Севильи» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то - нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал - насыщенный, яркий.

Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник УЕФА
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