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  4. Калинина / Бегу – Гамарра / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 02:34 |
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Калинина / Бегу – Гамарра / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда Ролан Гаррос 2023

01 июня 2023, 02:34 |
30
0
Калинина / Бегу – Гамарра / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

1 июня украинка теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионата Франции по теннису 2023.

В первом раунде соревнований украинка вместе с Ириной-Камелией Бегу (Румыния) сыграют с тандемом Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович. Поединок состоится 1-м запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы сыграют с тандемом Сторм Сандерс / Элизе Мертенс или парой Даниэль Коллинс / Эмма Наварро.

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Ирина-Камелия Бегу Ингрид Гамарра Мартинс Ирина Шиманович Ангелина Калинина Ролан Гаррос 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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