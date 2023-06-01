Калинина / Бегу – Гамарра / Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда Ролан Гаррос 2023
1 июня украинка теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионата Франции по теннису 2023.
В первом раунде соревнований украинка вместе с Ириной-Камелией Бегу (Румыния) сыграют с тандемом Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) / Ирина Шиманович. Поединок состоится 1-м запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы сыграют с тандемом Сторм Сандерс / Элизе Мертенс или парой Даниэль Коллинс / Эмма Наварро.
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