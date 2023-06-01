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  4. Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»
Лига Европы
01 июня 2023, 02:10 | Обновлено 01 июня 2023, 02:28
116
0

Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»

Вингер «Севильи» – о победе в финале Лиги Европы

01 июня 2023, 02:10 | Обновлено 01 июня 2023, 02:28
116
0
Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Ламела

Полузащитник испанской «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Это потрясающе - о большем и не мечтаю. Невероятные ощущения. Мы будем очень счастливы. Это была тяжелая игра. «Рома» успешно оборонялась, было сложно отыскать свободную зону на поле и создать острый момент», - сказал Ламела.

Отметим, что «Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира.

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Эрик Ламела Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник BT Sport
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