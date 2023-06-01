Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»

Полузащитник испанской «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Это потрясающе - о большем и не мечтаю. Невероятные ощущения. Мы будем очень счастливы. Это была тяжелая игра. «Рома» успешно оборонялась, было сложно отыскать свободную зону на поле и создать острый момент», - сказал Ламела.

Отметим, что «Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира.