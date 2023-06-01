Лига Европы01 июня 2023, 02:10 | Обновлено 01 июня 2023, 02:28
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Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»
Вингер «Севильи» – о победе в финале Лиги Европы
01 июня 2023, 02:10 | Обновлено 01 июня 2023, 02:28
116
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Полузащитник испанской «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.
«Это потрясающе - о большем и не мечтаю. Невероятные ощущения. Мы будем очень счастливы. Это была тяжелая игра. «Рома» успешно оборонялась, было сложно отыскать свободную зону на поле и создать острый момент», - сказал Ламела.
Отметим, что «Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира.
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