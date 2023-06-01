Директор Александрии: «Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об уходе тренера Владимира Езерского в «Карпаты».

«Наш тренерский штаб работает и сейчас нет речи, что нас кто-то покидает. К нам из «Карпат» никто не обращался. Езерский также ничего не говорил. Возможно, он уже договорился с «Карпатами» и захочет разорвать контракт. Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился», – сказал Китаев.

Напомним, Езерский входил в тренерский штаб Мирона Маркевича в «Днепре» с 2014 по 2016 год. Днепровская команда вышла в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15.