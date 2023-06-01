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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 01:52 | Обновлено 01 июня 2023, 02:07
202
0

Директор Александрии: «Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился»

Дмитрий Китаев отреагировал на возможный уход Езерского

01 июня 2023, 01:52 | Обновлено 01 июня 2023, 02:07
202
0
Директор Александрии: «Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился»
УАФ. Владимир Езерский

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал информацию об уходе тренера Владимира Езерского в «Карпаты».

«Наш тренерский штаб работает и сейчас нет речи, что нас кто-то покидает. К нам из «Карпат» никто не обращался. Езерский также ничего не говорил. Возможно, он уже договорился с «Карпатами» и захочет разорвать контракт. Возможно, это была тайна, а Маркевич проговорился», – сказал Китаев.

Напомним, Езерский входил в тренерский штаб Мирона Маркевича в «Днепре» с 2014 по 2016 год. Днепровская команда вышла в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15.

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Дмитрий Китаев Мирон Маркевич Владимир Езерский Карпаты Львов назначение тренера Александрия
Источник Украинский футбол
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