Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал
Лига Европы
01 июня 2023, 01:23 | Обновлено 01 июня 2023, 01:50
99
0

Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал

«Севилья» испортила идеальную статистику португальского специалиста

01 июня 2023, 01:23 | Обновлено 01 июня 2023, 01:50
99
0
Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо впервые проиграл в финале еврокубкового турнира.

Команда португальского специалиста уступила «Севилье» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

До этого сезона Моуриньо выиграл все пять еврокубковых финалов, в которых участвовал – дважды в Лиге чемпионов, дважды в Кубке УЕФА / Лиге Европы и один раз в Лиге конференций.

По теме:
Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»
Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Жозе Моуриньо Севилья Лига Европы Рома Рим Севилья - Рома
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Футбол | 31 мая 2023, 09:28 20
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе

Спустя шесть лет украинский вингер может снова надеть футболку украинского клуба

Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Футбол | 31 мая 2023, 22:23 10
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами

В тренерский штаб войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий

В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Хоккей | 31.05.2023, 17:47
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Футбол | 31.05.2023, 06:00
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Футбол | 31.05.2023, 23:23
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 40
Теннис
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
30.05.2023, 11:10 7
Футбол
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
31.05.2023, 15:35 2
Теннис
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности