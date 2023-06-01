Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо впервые проиграл в финале еврокубкового турнира.

Команда португальского специалиста уступила «Севилье» (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

До этого сезона Моуриньо выиграл все пять еврокубковых финалов, в которых участвовал – дважды в Лиге чемпионов, дважды в Кубке УЕФА / Лиге Европы и один раз в Лиге конференций.