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Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 00:29 | Обновлено 01 июня 2023, 00:43
276
1

Палкин рассказал, почему Шахтер проиграл судебный процесс против ФИФА

Формула выбора судей в CAS такая, что в суде есть люди, лояльные к ФИФА

01 июня 2023, 00:29 | Обновлено 01 июня 2023, 00:43
276
1
Палкин рассказал, почему Шахтер проиграл судебный процесс против ФИФА
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему клуб проиграл судебный процесс против ФИФА по поводу приостановки контрактов легионеров в командах УПЛ:

«Мы проиграли суд в CAS только потому, что этот суд против ФИФА выиграть было невозможно. Набор судей, которые там представлены, они составляются по такой формуле, что там присутствуют люди ФИФА.

Формула выбора судей построена так, что в суде сидят люди, которые лояльны к ФИФА. 80% дохода CAS получает от ФИФА. В наблюдательном совете CAS тоже есть люди из ФИФА. Поэтому изначально получить правильное решение там было невозможно.

Теперь мы обратимся в Федеральный суд Швейцарии, который рассматривает дела, если решение CAS было неправильным. Также мы подали иск в Европейскую комиссию против ФИФА, потому что их решения противоречат антимонопольному законодательству по ведению футбольной деятельности в Европе.

Мы будем подавать в суд против клубов, которые забрали наших футболистов и подписали с ними контракт. Мы в суде будем требовать от них компенсацию. Суд – это долгий процесс, он занимает минимум полгода.

Нам подходят оба варианта – либо вернуть тех игроков, которые ушли, либо получить за них деньги. Но сейчас мы не имеем ни первого, ни второго. Выбирать не приходится. Если бы у нас в распоряжении были эти футболисты, то спортивные результаты были бы совсем другими».

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Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ФИФА Спортивный арбитражный суд суд трансферы трансферы УПЛ
Источник YouTube
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vazazh
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