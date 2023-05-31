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  4. Сергей ПАЛКИН: «Костяк Шахтера – украинцы, а бразильский рынок перегрет»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 22:14 |
1252
3

Сергей ПАЛКИН: «Костяк Шахтера – украинцы, а бразильский рынок перегрет»

Бразильцы стали слишком дорогими

31 мая 2023, 22:14 |
1252
3
Сергей ПАЛКИН: «Костяк Шахтера – украинцы, а бразильский рынок перегрет»
ФК Шахтер. Кевин Келси

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что клуб будет делать ставку на украинских игроков, а вот среди легионеров бразильцев ждать не стоит.

«Костяк команды – это украинцы. Это независимо от того, что будет по иностранцам. Раньше 90% легионеров у нас было из Бразилии. Но сейчас бразильский рынок перегрет с точки зрения трансферных сумм. Туда очень много денег пришло».

«Клубы просят за игроков своих громадные деньги. Мы следим за их рынком, но повернули взгляд на другие страны», – сказал Палкин в интервью проекту Гончарова.

За последнее время клуб подписал венесуэльца Кевина Келси и эквадорца Дениля Кастильо.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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Виктор Войцеховский
Бразильский рынок вам недоступен. Все проще
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+1
Віталій Ткачук
Просто "перекрили трішки кисень" гудку, але на уаф коштів вистачає. Будуть вам і бразильці, навіщо прибіднятися. Брехло ще те. Нагадаю, рижий вбивця, будучи "королем" Донбасу і контролюючи ПР, захотів стати намісником ху.ла в усій Україні. Одне його слово, і війна б не розпочалася. Згадайте як вільно ходили рашисти, киздили людей, а мус.ра ніби сліпі. Потім якцапи кинули ахмет-хана, і він "уєхал жіть в Лондон". Як їх ще земля носить?
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0
Brian
Вот и отлично. Бразильцы талантливы и техничны, но очень не дисциплинированы. Хорошего футболиста можно найти и в Африке, либо других латиноамериканских странах.
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0
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