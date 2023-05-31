Сергей ПАЛКИН: «Костяк Шахтера – украинцы, а бразильский рынок перегрет»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что клуб будет делать ставку на украинских игроков, а вот среди легионеров бразильцев ждать не стоит.

«Костяк команды – это украинцы. Это независимо от того, что будет по иностранцам. Раньше 90% легионеров у нас было из Бразилии. Но сейчас бразильский рынок перегрет с точки зрения трансферных сумм. Туда очень много денег пришло».

«Клубы просят за игроков своих громадные деньги. Мы следим за их рынком, но повернули взгляд на другие страны», – сказал Палкин в интервью проекту Гончарова.

За последнее время клуб подписал венесуэльца Кевина Келси и эквадорца Дениля Кастильо.