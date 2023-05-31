ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
Первая ракетка мира вышел в третий раунд РГ, обыграв Таро в четырех сетах
Яркий эпизод увидели зрители в матче второго раунда Ролан Гаррос 2023 в Париже
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий раунд турнира, обыграв в четырех сетах представителя Японии Таро Даниэля – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2
В одном из эпизодов матча испанец Алькарас, доставая мяч, вынужденно исполнил твинер (удар между ног), но его соперник ответил тем же. Получился отличный хайлайт!
ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
Tweener x2 🧙#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/l1k9vwFaNw— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист – о перспективах «горняков» в престижнейшем турнире
Дугласа Косту обвиняют в неуплате алиментов