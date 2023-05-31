Яркий эпизод увидели зрители в матче второго раунда Ролан Гаррос 2023 в Париже

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий раунд турнира, обыграв в четырех сетах представителя Японии Таро Даниэля – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

В одном из эпизодов матча испанец Алькарас, доставая мяч, вынужденно исполнил твинер (удар между ног), но его соперник ответил тем же. Получился отличный хайлайт!

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ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника