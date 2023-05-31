Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос
Первая ракетка мира в матче второго раунда обыграл представителя Японии
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий раунд турнира Ролан Гаррос 2023, который проходит в Париже.
20-летний испанец в матче второго раунда обыграл представителя Японии Таро Даниэля.
Матч победителя US Open 2022 со 112-й ракеткой мира длился 2 часа 27 минут и завершился в четырех сетах.
Следующим соперника Алькараса в Париже станет канадец Денис Шаповалов, сеяный под 26-м номером.
В прошлом году Карлос проиграл в четвертьфинале парижского мэйджора Александру Звереву из Германии.
Ролан Гаррос 2023. Мужчины. Второй раунд
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2
👋👋👋@carlosalcaraz moves past Daniel 6-1, 3-6, 6-1, 6-2#RolandGarros pic.twitter.com/YedqJCooqA— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
You got it, @carlosalcaraz 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/IESsM2ScJG— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
Job done 👊🇪🇸#RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/gCS8qXXL33— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
📸✨#RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/aBAKiuuifT— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
Double tweener 🪄🪄#RolandGarros📷 | @carlosalcaraz pic.twitter.com/zPwtn5IYEr— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023
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