Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий раунд турнира Ролан Гаррос 2023, который проходит в Париже.

20-летний испанец в матче второго раунда обыграл представителя Японии Таро Даниэля.

Матч победителя US Open 2022 со 112-й ракеткой мира длился 2 часа 27 минут и завершился в четырех сетах.

Следующим соперника Алькараса в Париже станет канадец Денис Шаповалов, сеяный под 26-м номером.

В прошлом году Карлос проиграл в четвертьфинале парижского мэйджора Александру Звереву из Германии.

Ролан Гаррос 2023. Мужчины. Второй раунд

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2