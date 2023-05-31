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  4. Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2023, 20:45 | Обновлено 31 мая 2023, 20:57
577
0

Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос

Первая ракетка мира в матче второго раунда обыграл представителя Японии

31 мая 2023, 20:45 | Обновлено 31 мая 2023, 20:57
577
0
Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий раунд турнира Ролан Гаррос 2023, который проходит в Париже.

20-летний испанец в матче второго раунда обыграл представителя Японии Таро Даниэля.

Матч победителя US Open 2022 со 112-й ракеткой мира длился 2 часа 27 минут и завершился в четырех сетах.

Следующим соперника Алькараса в Париже станет канадец Денис Шаповалов, сеяный под 26-м номером.

В прошлом году Карлос проиграл в четвертьфинале парижского мэйджора Александру Звереву из Германии.

Ролан Гаррос 2023. Мужчины. Второй раунд

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Таро Даниэль (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

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Ролан Гаррос 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Таро Даниэль
Источник Sport.ua
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