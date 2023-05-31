Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 20:23 | Обновлено 31 мая 2023, 20:33
1649
2

Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь

Егор Картушов и Орест Костик не будут участвовать в матче с «Черноморцем»

31 мая 2023, 20:23 | Обновлено 31 мая 2023, 20:33
1649
2
Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь
ФК Металлист. Орест Костик

Руководство харьковского «Металлиста» предложило нескольким футболистам досрочно расторгнуть контракты по взаимному согласию сторон.

По данным журналиста Дмитрия Венкова, в этом списке есть хавбек Егор Картушов и голкипер Орест Костик, которые уже не будут участвовать в воскресном матче с «Черноморцем».

Игрокам предлагают получить часть долга по зарплате и получить статус свободных агентов. Прекратить сотрудничество с Металлистом игроки не против, а вот по вопросу задолженности каждый будет договариваться индивидуально.

После вылета из УПЛ у менеджмента клуба есть желание сохранить «Металлист», и идут разговоры о выступлении команды в Первой лиге молодыми игроками за скромную зарплату.

По теме:
Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве
Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо
Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина
Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Егор Картушов Орест Костик трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта Дмитрий Венков Первая лига Украины
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Теннис | 31 мая 2023, 14:50 0
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»

Элина прокомментировала волевую победу над Сторм Хантер во 2-м раунде Ролан Гаррос

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31 мая 2023, 10:12 27
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Теннис | 31.05.2023, 01:45
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Футбол | 31.05.2023, 17:04
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Теннис | 31.05.2023, 14:32
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
20052011
Да, Харькову теперь нужно ждать...
Ответить
+1
Gargantua
Костык хороший вратарь, могли бы и продать
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
30.05.2023, 19:10 17
Война
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 8
Теннис
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности