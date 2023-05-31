Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь
Егор Картушов и Орест Костик не будут участвовать в матче с «Черноморцем»
Руководство харьковского «Металлиста» предложило нескольким футболистам досрочно расторгнуть контракты по взаимному согласию сторон.
По данным журналиста Дмитрия Венкова, в этом списке есть хавбек Егор Картушов и голкипер Орест Костик, которые уже не будут участвовать в воскресном матче с «Черноморцем».
Игрокам предлагают получить часть долга по зарплате и получить статус свободных агентов. Прекратить сотрудничество с Металлистом игроки не против, а вот по вопросу задолженности каждый будет договариваться индивидуально.
После вылета из УПЛ у менеджмента клуба есть желание сохранить «Металлист», и идут разговоры о выступлении команды в Первой лиге молодыми игроками за скромную зарплату.
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