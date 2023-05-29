Металлист – аут. Огненович и Ратий отказались от пресс-конференции

В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Металлист» Харьков и «Минай». Игра завершилась поражением харьковчан со счетом 1:2.

Из-за этого поражения «Металлист» официально вылетел из высшего дивизиона Украины.

После завершения поединка главный тренер харьковчан Перица Огненович и его ассистент Олег Ратий отказались от участия в пресс-конференции.

Как сообщает журналист Игорь Семйон, Ратий сразу отправился к своей семье, которая была на стадионе.

Последний матч «Металлиста» в нынешнем сезоне состоится в Одессе 4 июня против «Черноморца».