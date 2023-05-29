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  4. Металлист – аут. Огненович и Ратий отказались от пресс-конференции
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 19:21 |
933
0

Металлист – аут. Огненович и Ратий отказались от пресс-конференции

Представители харьковской команды отказались комментировать поражение от «Миная»

29 мая 2023, 19:21 |
933
0
Металлист – аут. Огненович и Ратий отказались от пресс-конференции
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Металлист» Харьков и «Минай». Игра завершилась поражением харьковчан со счетом 1:2.

Из-за этого поражения «Металлист» официально вылетел из высшего дивизиона Украины.

После завершения поединка главный тренер харьковчан Перица Огненович и его ассистент Олег Ратий отказались от участия в пресс-конференции.

Как сообщает журналист Игорь Семйон, Ратий сразу отправился к своей семье, которая была на стадионе.

Последний матч «Металлиста» в нынешнем сезоне состоится в Одессе 4 июня против «Черноморца».

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Игорь Семйон Металлист Харьков Перица Огненович Олег Ратий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция Минай Металлист - Минай
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