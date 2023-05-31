Другие новости31 мая 2023, 20:05 |
208
0
Сестра Роналду: «Мы не говорим о Месси дома»
В доме португальца есть табу на разговоры о Лионеле Месси
31 мая 2023, 20:05 |
208
0
Родная сестра Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала о том, что в доме у 38-летнего форварда действует на разговоры о Лионеле Месси:
«Мы не говорим о Месси дома. Криштиану знает, что за дверью постоянный шум из-за их соперничества, но когда он приходит домой, то он защищен. Именно здесь он перезаряжает все свои батарейки».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2023, 22:15 0
Дугласа Косту обвиняют в неуплате алиментов
Теннис | 31 мая 2023, 17:05 7
Элина встретится с Анной Блинковой в 1/16 финала французского мейджора
Футбол | 31.05.2023, 06:00
Футбол | 31.05.2023, 18:01
Футбол | 31.05.2023, 09:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2023, 18:58 8
29.05.2023, 18:59 32
30.05.2023, 13:30
30.05.2023, 05:19 4
31.05.2023, 09:28 15
30.05.2023, 06:39 4
Теннис
30.05.2023, 14:12 15