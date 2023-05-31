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31 мая 2023, 20:05 |
208
0

Сестра Роналду: «Мы не говорим о Месси дома»

В доме португальца есть табу на разговоры о Лионеле Месси

31 мая 2023, 20:05 |
208
0
Сестра Роналду: «Мы не говорим о Месси дома»
Instagram. Катя Авейру и Криштиану Роналду

Родная сестра Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала о том, что в доме у 38-летнего форварда действует на разговоры о Лионеле Месси:

«Мы не говорим о Месси дома. Криштиану знает, что за дверью постоянный шум из-за их соперничества, но когда он приходит домой, то он защищен. Именно здесь он перезаряжает все свои батарейки».

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Катя Авейру Криштиану Роналду Лионель Месси
Источник Goal.com
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