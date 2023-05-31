Роберто МАРТИНЕС: «Роналду дал понять, что не готов уйти из сборной»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о том, что форвард Криштиану Роналду не думал покидать национальную команду после неудачного ЧМ-2022.

«После своего назначения в январе я решил лично встретиться с каждым игроком, кто был в сборной на ЧМ-2022. Криштиану дал понять, что он не готов покинуть сборную Португалии. Он был готов начинать новый цикл, так что я без проблем включил его на матчи отбора Евро-2024».

«Он забил четыре гола в марте, был лидером команды. Роналду близок к отметке в 200 матчей за сборную, он нам очень полезен», — сказал Мартинес.