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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Роналду дал понять, что не готов уйти из сборной»
Чемпионат Европы
31 мая 2023, 19:50 |
372
0

Роберто МАРТИНЕС: «Роналду дал понять, что не готов уйти из сборной»

Игрок близок к отметке в 200 матчей

31 мая 2023, 19:50 |
372
0
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду дал понять, что не готов уйти из сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о том, что форвард Криштиану Роналду не думал покидать национальную команду после неудачного ЧМ-2022.

«После своего назначения в январе я решил лично встретиться с каждым игроком, кто был в сборной на ЧМ-2022. Криштиану дал понять, что он не готов покинуть сборную Португалии. Он был готов начинать новый цикл, так что я без проблем включил его на матчи отбора Евро-2024».

«Он забил четыре гола в марте, был лидером команды. Роналду близок к отметке в 200 матчей за сборную, он нам очень полезен», — сказал Мартинес.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес
Источник talkSPORT
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