Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона

Известный портал Goal.com составил свою версию 10 худших трансферов сезона 2022/2023. На седьмом месте в этом антирейтинге оказался украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик.

Топ-10 худших трансферов сезона 2022/2023:

1. Поль Погба (Ювентус)

2. Ришарлисон (Тоттенхэм)

3. Марк Кукурелья (Челси)

4. Сержиньо Дест (Милан)

5. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

6. Джесси Лингард (Ноттингем Форест)

7. Михаил Мудрик (Челси)

8. Садио Мане (Бавария)

9. Антони (Манчестер Юнайтед)

10. Каллум Хадсон-Одой (Байер)