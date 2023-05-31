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  4. Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона
Англия
31 мая 2023, 19:31 |
722
2

Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона

На первом месте Поль Погба

31 мая 2023, 19:31 |
722
2
Мудрик – в топ-10 худших трансферов сезона
ФК Челси. Михаил Мудрик

Известный портал Goal.com составил свою версию 10 худших трансферов сезона 2022/2023. На седьмом месте в этом антирейтинге оказался украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик.

Топ-10 худших трансферов сезона 2022/2023:

1. Поль Погба (Ювентус)

2. Ришарлисон (Тоттенхэм)

3. Марк Кукурелья (Челси)

4. Сержиньо Дест (Милан)

5. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

6. Джесси Лингард (Ноттингем Форест)

7. Михаил Мудрик (Челси)

8. Садио Мане (Бавария)

9. Антони (Манчестер Юнайтед)

10. Каллум Хадсон-Одой (Байер)

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Михаил Мудрик Поль Погба Марк Кукурелья Ришарлисон Сержиньо Дест Калвин Филлипс Джесси Лингард Садио Мане Антони Каллум Хадсон-Одои
Источник Goal.com
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Олег Мандрівник
Ну так всего лишь 7 место, не так то и плохо. Учитывая его зп и что он просто сидит на лавке - так вообще лафа
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+2
Злий Глобинець
Не згоден. Михайло гарний гравець. Просто Челсі зараз кризовий. Про що казати, якщо Мудрик зіграв там менше пів-сезону, зробив 2 асисти, і це виявився кращий показник серед усіх гравців Челсі.
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-2
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